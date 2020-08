A “Calosso c’è” ritornano i Picnic al Castello, ma prima si “cammina cammina”….

Domenica 9 agosto, Calosso c’è propone una domenica a base di picnic al Castello e non solo.

Nello straordinario parco del Castello, con panorama mozzafiato sulle colline Unesco, la “Borsa Picnic” sarà preparata dai ristoranti di Calosso, su prenotazione. Ma la giornata prevede anche altro. Ecco il programma.

Dalle ore 9.00 Cammina cammina

Tradizionale passeggiata enoeco…gastrologica a cura della Pro Loco di Calosso in edizione light, solo su prenotazione, chiamando il numero 391/7252974. Ritrovo e iscrizioni saranno possibili presso il salone DOn Monticone in Piazza San Alessandro a Calosso.

Dalle 12, possibilità di ritiro delle borse picnic presso il Castello di Calosso. Dopo il picnic l’ASD Arcieri Langhe e Roeso faranno una dimostrazione di tiro con l’arco.

Ma non finisce qui: lungo le vie del paese ci saranno bancarelle di artigianato, prodotti tipici piemontesi, oggettistica come anche nei cròtin con piccolo artigianato, oggetti e mostre d’arte.

Alla Biblioteca comunale ci sarà la mostra “Magari” di Algelo Bracco. In Sala comunale “Quattro sguardi sull’arte” a cura di Bea e Dedo Roggero Fossati, Massimo Ricci, Giancarlo Ferraris.

Infine la possibilità della visita guidata all’interno del castello a cura degli stessi proprietari, ad un costo di 5.00€ a persona e su prenotazione telefonando il numero 339/5971315.

Calosso accoglie all’aperto, scegli il menù che preferisci a 15 euro a persona, telefonando e prenotando al ristorante prescelto entro venerdì 7 agosto e domenica alle ore 12 ritira la borsa picnic nel parco del castello.

I quattro menù:

Ristorante Il duca bianco: tel. 0141/853802 e 338/5072213

Involtini con crema al formaggio e peperoni

Insalata di pollo alla romana

Riso alla contadina

Torta pere e nocciole

Ristorante Luna Rossa: tel 0141/853346 e cellulare 333/2016262

Fagottino di bresaola con rucola e robiola alle erbette

Insalatina di pollo con radicco

Toma e noci all’aceto balsamico

Insalata di fusilli con tonno, olive e crema di peperoni.

Torta pesche e amaretto

Ristorante Crota ‘d Calos: tel 0141/853232

Insalatina di faraona

Insalata di riso

Torta di Baccalà e patate

Coppetta di anguria

Bar Trattoria Antica Osteria: tel 392/7345403

Involtini di peperoni al forno

Caprese di fusilli

Bistecca in carpione

Panna cotta

Ci sarà inoltre la possibilità dì gustare ì vini dei produttori dí Calosso con l’acquisto del calice nell’area verde del parco, con postazioni adeguate per il ristoro in completo relax. In caso di maltempo, il picnic si potrà effettuare all’interno dei locali del teatro e della sala polifunzionale.