A Bubbio lo Sportello di Ascolto prosegue l’attività di supporto psico-sociale

Dallo scorso mese di giugno, come già segnalato sulle pagine del nostro quotidiano (clicca qui) è attivo a Bubbio lo sportello telefonico informativo e di supporto psico-sociale aperto ai bisogni della cittadinanza. Il servizio è stato attivato al termine del lockdown, presso il Comune, dove sono a disposizione due operatrici qualificate, le assistenti sociali Anna Bosca e Lucia Tonel.

Il numero da contattare è lo 0144-83502 (tramite il centralino del Comune di Bubbio), al quale rispondono le due assistenti sociali. L’orario per usufruire del servizio è: martedì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 14 e il mercoledì dalle 8 alle 16. Per informazioni: sportelloaperto20@gmail.com

Il progetto è rivolto agli abitanti della Valle Bormida, per dare un supporto psicologico alle persone in difficoltà, anche solo per dare un aiuto pratico per informazioni di vita quotidianata, ed opera in un territorio molto vasto; è sostenuto dalla Compagnia di San Paolo e dall’Associazione Cerchio Aperto ONLUS di Canelli, ed è svolto con la collaborazione del Comune di Bubbio, che ospita il servizio.