A Belveglio una mostra e convegno per i 60 anni della scomparsa di Olivetti

Il 24 settembre presso Mollificio Astigiano a Belveglio avrà inizio la mostra e un convegno su Adriano Olivetti “Il coraggio di un sogno italiano”, accreditato anche dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti.

In occasione dei 60 anni della sua scomparsa (27 febbraio 1960-27 febbraio 2020) è stata allestita una mostra con un percorso itinerante tra vecchie macchine per scrivere Olivetti e nuovi impianti produttivi per molle, tra seminari e dibattiti con testimonianze vive di chi ha fatto la storia con Olivetti, perché “c’è un Italia che resiste e rinasce” anche grazie alla memoria va essere raccontata.

E’ stata scelta la location della Fabbrica perchè rappresenta il luogo in cui molti valori e principi olivettiani possono ancora esprimersi. La filosofia di impresa di Adriano Olivetti può essere oggi fonte di grande ispirazione per una nuova economia attenta all’impegno etico e civile, in vista di un benessere sociale ed esistenziale che va di pari passo con la crescita del valore autentico di ciascuna impresa.

Questa narrazione ci auguriamo possa essere da stimolo per tutti sul significato di imprenditorialità, sulla passione che accompagna il lavoro, sulla responsabilità delle nostre azioni e sulla modernità dell’esperienza di Adriano Olivetti».

“Se tutti coloro che scopriranno Adriano Olivetti volessero portare un pezzetto della sua visione di futuro nella propria vita e nella realtà personale e sociale in cui vivono, il suo sogno di un mondo in cui valori e principi guidano e ispirano l’azione, e in cui l’uomo può esprimere tutti i propri potenziali e talenti, sarebbe più vicino e possibile” dichiara l’organizzazione.

PROGRAMMA-COMPLETO -OLIVETTI-MOLLIFICIO