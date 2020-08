114° Giro di Lombardia, dove vedere la corsa in tv

Con il passaggio sulle strade della provincia di Asti della Milano-Torino, Gran Piemonte e, soprattutto, della mitica Milano-Sanremo nel giro di sette giorni, il nostro territorio è stato protagonista del grande ciclismo internazionale, per la gioia degli appassionati. Ora si attende il 23 ottobre, per l’arrivo di tappa del Giro d’Italia, ma la stagione del ciclismo prosegue con il Giro di Lombardia, in programma domani, giorno di Ferragosto, in questa stagione anomala con il calendario stravolto dall’emergenza coronavirus.

Per gli astigiani interessati a vedere la corsa, almeno in tv, ecco le informazioni. Il Lombardia presented by UBI Banca sarà trasmessa sugli schermi di 185 diversi Paesi del mondo, con una copertura televisiva in tutti e cinque i continenti. RAI, host broadcaster che produrrà tre ore di segnale in diretta, proporrà la seconda Monumento della stagione agli appassionati del territorio nazionale su RAI 2, dalle 15:30 alle 18:50.

Per chi è all’estero, ecco come si potrà vedere.

Oltralpe, l’emittente francese La Chaine L’Equipe trasmetterà la corsa in esclusiva in chiaro. Eurosport coprirà invece il resto d’Europa, oltre ad Australia e Sud Est Asiatico: in tutti questi territori e in Giappone sarà inoltre possibile seguire Il Lombardia presented by UBI Banca grazie a GCN Race Pass.

Gli appassionati belgi potranno seguire la gara anche su VTM Medialaan in lingua fiamminga e su RTBF in lingua francese. In Svizzera, Il Lombardia presented by UBI Banca sarà trasmesso dal network SRG SSR: su SRF in lingua tedesca, su RTS in lingua francese e su RSI in lingua italiana.

Copertura in diretta anche in Sudafrica sugli schermi di Supersport e in tutto il Medio Oriente e Nord Africa sul canale Abu Dhabi Sports.

Oltreoceano, la gara sarà disponibile in live streaming sulle piattaforme Fubo.TV e FloSports in USA e Canada e in onda su TUDN in Messico e America Centrale, mentre il network ESPN coprirà il Brasile (in lingua portoghese), il resto del Sud America (in lingua spagnola) e i Caraibi (in lingua inglese).

In Cina sarà possibile seguire la diretta su Zhibo.tv, mentre in Nuova Zelanda la copertura live sarà assicurata dall’emittente Sky Sports.