Voucher scuola 2020-2021: pubblicate le graduatorie dei beneficiari

La Regione ha approvato le graduatorie dei beneficiari del voucher scuola 2020-2021.

Le famiglie potevano richiedere, in alternativa, il voucher per sostenere le spese di iscrizione e frequenza alle scuole paritarie oppure quello per gli acquisti di materiali didattici, dotazioni tecnologiche, attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa, trasporti.

Ai sensi del Regolamento Ue per la tutela della riservatezza dei dati, nelle graduatorie non è pubblicato il nome del beneficiario, ma soltanto il numero della sua domanda.

I beneficiari del contributo riceveranno via e-mail dal gestore del servizio (Edenred) il Pin o le credenziali necessarie per poter utilizzare il voucher, che deve essere speso entro il 30 giugno 2021. Per ulteriori informazioni cliccare qui..