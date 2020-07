Villanova d’Asti in lutto per la prematura scomparsa della giovane Leila Kone

Una terribile notizia ha sconvolto la comunità di Villanova d’Asti.

E’ mancata improvvisamente, dopo una breve malattia, in Costa d’Avorio la giovane Leila Kone, 21 anni, nata e vissuta per molti anni nella cittadina astigiana prima di trasferirsi nel paese africano per frequentare l’università.

Molto conosciuta per il suo passato da promessa dell’atletica, con eccellenti risultati, tra cui diversi titoli italiani, ottenuti nelle categorie giovanili nella disciplina del salto in lungo, lanciata dalla Polisportiva Mezzaluna. Aveva anche vestito la maglia azzurra sempre nelle categorie giovanili (nella foto credit BF/Fidal).

In Costa d’Avorio si era guadagnato popolarità grazie alla partecipazione al concorso Miss Costa d’Avorio 2019 in cui aveva vinto la fascina di Delfina della Miss.

“Una perdita enorme per noi, una famiglia esemplare”, queste le parole con cui la comunità villanovese, sconvolta dalla notizia, si stringe intorno attorno alla famiglia.