Villanova d’Asti, il cordoglio di Christian Giordano nel ricordo di Marco Saccoman e Leila Kone

Profondo cordoglio a Villanova d’Asti per la morte prematura e improvvisa di Leila Kone, che segue quelle avvenuta nelle scorse settimane, di Marco Saccoman.

Particolarmente colpito il primo cittadino, Christian Giordano, che dedica un pensiero alle famiglie dei due giovani scomparsi:

“Ho pensato a lungo se parlarne qui perché la tragedia di due famiglie non merita spettacolarizzazione ma, rispetto si, e, forse, è giusto dedicare un pensiero ai cari che provano un dolore che io non posso comprendere. Conoscevo Marco Saccoman molto bene perché aveva passato tanti anni tra i corridoi del bar di mia mamma. Conoscevo altrettanto bene Leila, alla quale avevo avuto il privilegio di concedere la cittadinanza italiana, aspetto di cui mi aveva ampiamente, direi anche immeritatamente, ringraziato per averla aiutata con una dedica, che ricorderò sempre, al sottoscritto per la sua partecipazione agli internazionali di Atletica a Grosseto.

Non voglio parlare della loro morte, assurda e prematura, ma del filo conduttore che lega due famiglie straziate dalla tragedia: le parole dei genitori di Marco prima e quelli di Leila oggi, mi aiutano ad avvicinarmi a Dio, io, la cui fede labile, che faccio spesso fatica a sentirne l’esistenza. Nella tragedia della morte di un figlio o di una figlia, ho sentito dalle loro parole l’attaccamento a Dio ed attraverso loro ne colgo l’essenza, come un’illuminazione. Forse Dio sa scegliere i suoi messaggeri ma sta ad ognuno di noi saperne cogliere il messaggio.