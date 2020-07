Una giornata dedicata al bere naturale con Lissa al Negozio Naturasì di Asti

Sabato 25 luglio presso il NaturaSì di piazza Porta Torino, giornata dedicata agli infusi di the verde bio a marchio Lissa.

L’acqua minerale utilizzata è delle Fonti di Posina in provincia di Vicenza che sgorgano in una valle incontaminata immersa nei boschi che abbraccia la catena montuosa delle Piccole Dolomiti; la vallata del Torrente Posina ha un microclima unico che rende l’acqua di questa sorgente con particolari caratteristiche organolettiche.

L’azienda ha nel tempo sviluppato una linea certificata biologica a base di the verde anche ai gusti pesca o limone o melograno; il processo di infusione delle foglie di the verde è lento e molto delicato e viene associato a frutti ricchi di vitamina C.

Si andrà a conoscere tutta la gamma di questa straordinaria bevanda non solo dissetante ma salutare che racchiude le benefiche proprietà del the verde e di un’ottima acqua minerale

Un’altra caratteristica salutare è che queste bevande sono dolcificate con zucchero d’uva.

LISSA 25-07-2020