Un fiore sulle tombe delle storiche figure salesiane per l’Unione Exallievi ed amici di Don Bosco

Domenica scorsa, una piccola delegazione dell’Unione Exallievi ed amici di don Bosco, si è recata presso il cimitero di Asti, per portare un fiore sulle tombe di tre grandi figure salesiane e di don Stefano Robino salesiano “Ad Honorem”. Agli inizi del ‘900, l’allora apprezzato parroco della Parrocchia Santa Maria Nuova (zona vecchio ospedale), don Stefano Robino, un grande estimatore e conoscitore dell’allora già noto, il sacerdote Bosco Giovanni, insistette affinchè i salesiani aprissero una casa ad Asti. Ebbene nel 1919 arrivarono i primi sacerdoti e coadiutori per iniziare, tra mille difficoltà, l’opera di viale alla Vittoria. A distanza di…..101 anni, l’Unione Exallievi ha voluto ricordare don Robino recandosi sulla sua tomba e portando un semplice fiore.

Non è stato facile rintracciare il vecchio loculo di don Stefano Robino, morto nei primi anni ’30, ma (udite, udite), dopo aver vagato sotto il sole cocente, dopo aver disturbato telefonicamente addirittura S.E. il Vescovo di Asti, dopo aver rintracciato e chiesto supporto ad un noto Diacono della Diocesi e con….il fiuto di don Roberto Pasquero, si è riusciti a localizzare e poi pregare sulla tomba dell’insigne sacerdote. In questo “tour della memoria”, per prima cosa, la delegazione si è fermata a pregare presso la tomba della famiglia salesiana di Asti (Foto di copertina), ospitante tra l’altro, le spoglie del sacerdote don Tribbia e dell’indimenticato coadiutore Enrico Pepati che tanto bene avevano svolto la loro opera nel “nuovo” don Bosco di corso Dante.

Ecco la visita nelle foto del coadiutore salesiano, signor Claudio.

Una parte del gruppetto degli exallievi all’affannosa ricerca della tomba di don Robino.

Don Roberto Pasquero intento a deporre la rosa bianca fuori dell’edicola funeraria della famiglia Melica ospitante le reliquie di don Robino

Il Presidente dell’Unione ex allievi ed amici di don Bosco di Asti, Giovanni Boccia, in preghiera dopo aver deposto, a nome dell’Unione, una rosa in ricordo di don Stefano.

La visita alla tomba della “colonna” del vecchio don Bosco, l’indimenticato don Alfredo Marcoz, direttore dell’opera salesiana, nella vecchia struttura di viale alla Vittoria di Asti, per oltre un ventennio – Don Emilio, salesiano qui in Asti, ha deposto una rosa. Ed infine alcuni exallievi davanti alla tomba di don Marcoz – per ultima l’immagine della lapide funeraria.

