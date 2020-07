Un arrivederci al 2021 dalla Pro loco di Vigliano d’Asti

Riceviamo e pubblichiamo

Stimolati e entusiasmati dalla grande partecipazione di pubblico alle manifestazioni 2019, il gruppo di volontari della Pro loco di Vigliano d’Asti aveva preparato un ricco programma anche per il 2020, con iniziative volte a creare occasioni di convivialità e di amicizia che sono lo scopo primario dell’associazione.

Nessuno avrebbe mai immaginato che il coronavirus, partito da un paese lontano migliaia di chilometri dall’Italia, arrivasse a stravolgere in poco tempo le nostre vite e a cambiare il nostro modo di rapportarci.

Ci siamo ritrovati impauriti e smarriti. Ci siamo ritrovati tutti sulla stessa barca, fragili e disorientati, tutti chiamati a remare insieme e bisognosi di confortarci a vicenda.

Purtroppo siamo stati costretti nostro malgrado ad annullare le manifestazioni in programma nei mesi di aprile e maggio.

A giugno abbiamo riaperto il campo da tennis, utilizzabile su prenotazione (335 5935309) e le aree museali dedicate alla Viglianottera e alla Balena Emilia, anche queste visitabili su prenotazione (0141 951283), nel rispetto della normativa vigente in materia COVID.

In questi ultimi giorni, pienamente consapevoli della gravità epidemiologica che ancora attanaglia l’intero pianeta, il Presidente e i volontari della Pro loco di Vigliano d’Asti hanno maturato la decisione più sofferta, l’annullamento dei festeggiamenti patronali in programma nella prima settimana di agosto.

Una scelta divenuta ormai inevitabile a causa dei limiti imposti dall’emergenza sanitaria.

A tutti i nostri amici e sostenitori diamo l’appuntamento per l’edizione 2021, con l’augurio che tutto finisca presto e bene e sia così possibile riprenderci la nostra vita e poter condividere ancora con tutti voi momenti di svago, di aggregazione e di serenità.