Tre appuntamenti con i picnic vista vigna al Braida Wine Resort di Rocchetta Tanaro

Sulla morbida collina dell’Asinara, a Rocchetta Tanaro, nel Monferrato astigiano, l’azienda vitivinicola Braida propone sabato 11 luglio, domenica 19 luglio e domenica 30 agosto, alle 16, dei picnic vista vigna nella nuova struttura del Braida Wine Resort.

Una coperta distesa sul prato, l’aria allegra del pomeriggio d’estate, i cestini assortiti pronti per una ricca e golosa merenda e i vini Braida: ci sono tutti gli elementi essenziali per assicurare un’esperienza all’insegna della pace e dell’autenticità, in un’atmosfera conviviale e rilassata, a contatto con la natura.

Ottima per grandi e bambini, per coppie, gruppi di amici o famiglie, l’offerta del picnic al Braida Wine Resort si articola tra il cestino classico (vitello tonnato, antipasto piemontese, frittino di patate e verde, focaccia, formaggio e salame, macedonia di stagione, nocciole, biscotti al mais, acqua), la versione veg (antipasto piemontese, formaggi, frittini di patate, focaccia, frittata di zucchine, olive piccanti, macedonia di stagione, nocciole, biscotti al mais, acqua), il cestino per bambini (panino con prosciutto cotto, panino con salame, parmigiano, mini lingue di suocera, macedonia di stagione, succo di frutta all’albicocca, acqua).

In aggiunta o in alternativa si potrà scegliere anche un panino gourmet tra: pane ai cereali con zucchine grigliate, prosciutto cotto, caprino (no vegetariano), pane ai cereali con frittini verdi (no vegetariano), pane ai cereali con melanzana, pomodori a cubetti, scaglie di parmigiano, basilico fresco (vegetariano).

All’accoglienza, degustazione di tre vini Braida al calice (Il Fiore, Limonte e Il Bacialè) accompagnata da grissini e, da abbinare al cestino, la bottiglia in formato 375 ml a scelta tra La Monella, Montebruna, Moscato d’Asti o Brachetto d’Acqui Braida.

I posti sono limitati; prenotazione entro il giovedì precedente l’evento.

DOVE: Braida Wine Resort sulla collina di Rocchetta Tanaro in Frazione Asinara, Cascina San Bernardo 36 – www.braidawineresort.it

QUANDO: sabato 11 luglio, domenica 19 luglio e domenica 30 luglio ore 16.

COSA: Picnic a scelta tra cestino classico (25 euro), cestino vegetariano (25 euro), cestino bambino (10 euro); possibilità di optare per panino gourmet (a 15 euro) o aggiungerlo al cestino (a 6 euro); acqua e degustazione vini braida inclusi.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: KAROLINA – 335 1559195 / GIULIANA – 328 2334387 / SIMONE – 351 7092296 welcome@braida.it