Tragedia a Monale, donna cade dalla finestra e muore nel centro del paese

Tragedia questa mattina a Monale. Una donna originaria del Ciad, di 29 anni, è precipitata dal quarto piano di un palazzo in centro, nei pressi dell’Ufficio Postale.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per la donna, madre di quattro bambini, di 8, 5, 3 e un anno, non c’è stato niente da fare. Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri, per ricostruire la dinamica di quella che sembra essere stata una tragica fatalità: la donna, da una prima ricostruzione dell’accaduto, pare stesse sistemando una zanzariera ad una finestra e che abbia perso l’equilibrio precipitando in strada.