Successo per il week end di “Calosso C’è” tra pic nic e fotografie in attesa dei prossimi eventi

E’ stato un altro fine settimana da incorniciare a Calosso. Tanti gli eventi che hanno animato le serate e le giornate del bel paese immerso nei Paesaggi Vitivinicoli Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, a partire dalla cena con la musica di Sonia De Castelli di giovedì presso il ristorante “Il Duca Bianco”, per proseguire con il week end fotografico e la riproposizione dei pic nic nel Parco del Castello.

Il fine settimana era incentrato in particolare sulla fotografia, con il coinvolgimento del Master Photographer della Nikon School Franco Cappellari: una due giorni di full immersion per scoprire i segreti della fotografia con il ritratto in vigna, sabato, e i voli in elicottero per immortalare dall’alto la bellezza dei vigneti. Tanti gli appassionati che hanno approfittato di questa opportunità per accrescere il proprio bagaglio di competenze. Molto partecipata anche la serata di sabato, in cui tanti curiosi si sono fatti portare in giro per il mondo con i meravigliosi reportage a cura di Franco Cappellari e Silvia Berardo, ospitata dal salone Don Monticone.

Anche il caldo è stato clemente, soprattutto durante il terzo appuntamento con i Pic Nic al Castello, con una fresca brezza ad accompagnare l’evento ospitato dal magnifico parco del Castello di Calosso, dimora privata della Balladore Pallieri, messo a disposizione per ospitare l’apprezzatissima iniziativa che permette di gustare le deliziose specialità preparate da quattro ristoranti del paese. Domenica 26 luglio, a degustare i rinnovati menù, diversi astigiani, ma anche milanesi, torinesi e stranieri, con ospiti dalla Norvegia, dalla Germania e dalla Gran Bretagna. Tutti a gustarsi non solo la bontà dei piatti contenuti nelle borse picnic ma anche ad ammirare il panorama spettacolare di cui si può godere dalla terrazza del Castello. Il tutto accompagnato dalla simpatia del DJ Marco Pasquero, perfetto nell’intrattenere i presenti tra balli di gruppo e giochi musicali, per regalare qualche ora di spensieratezza e leggerezza, in una location di rara bellezza.

“Calosso C’è” prosegue il prossimo fine settimana con due appuntamenti. Si incomincia venerdì 31 luglio, alle 22, presso l’attiguo Salone Don Monticone con “Incredibilità”, serata con il mentalista Mazz Mariano, su prenotazione (disponibili al massimo 100 posti). Prenotazione obbligatoria al 391.7252974.

Sabato 1 agosto, alle 21,00, appuntamento con il Teatro nel parco del Castello, con un spettacolo musicale di Daniela Placci Trio: “Destini, De Andrè- De Gregori”.

Scene musicali importanti, quelle in cui i due cantautori nascono: Genova e Roma. Sul palco l’attrice/cantante Daniela Placci, anche autrice del testo, il chitarrista Paolo Penna e il tastierista Enrico Messina.