Stamperia di Govone, incontro con la proprietà: “i Sindacati non ci stanno!”

In calendario ieri, giovedì 23 luglio, un nuovo incontro tra Sindacati e i vertici della Stamperia Miroglio.

Questo si è protratto per tutta la giornata. In questo frangente le Rappresentanze Sindacali hanno cercato di accellerare la procedura di richiesta cassa integrazione per mettere al riparo i 151 Lavoratori da un possibile scoperto, ma l’Azienda vuole dapprima avere un accordo quadro ben definito.

“Accordo che nei primi punti, se pur con fatica, vedeva le Parti allineate sulle ricollocazioni interne e sul percorso di eventuali posizioni che potrebbero venirsi a creare nelle altre Società del Gruppo” ha riferito Vito Montanaro, Segretario Territoriale Uiltec Asti-Cuneo.

Il confronto si è interrotto al capitolo “incentivo all’esodo” in quanto ritenute troppo basse le 7500 € proposte. “Cifre assolutamente non in linea con situazioni simili in Provincia e con le stesse uscite pre pensionamenti avute recentemente nello stesso Gruppo Miroglio” ha continuato Montanaro.

La proposta è dunque stata bocciata con forza da tutti i Lavoratori presenti fuori dai cancelli.

Il prossimo incontro sarà martedì 28 luglio.

Fonte articolo e foto www.cuneo24.it