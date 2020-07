Si avvicina Sax and Wine, per una serata tra vino e musica sotto le stelle di Cocconato

Fervono i preparativi per Sax and Wine, la serata che unisce ottima musica e buon vino tra le mura gotiche del Municipio di Cocconato, per un sabato sera sotto le stelle in compagnia.

L’evento si terrà sabato 18 luglio, quando, dalle 21:30, presso il Cortile del Collegio, il duetto The Odd Couple, composto da Paolo “De Angelo” Parpaglione e Frank Sativa, proporrà un mix di sound tra live acustico e Dj set, in una performance unica che vede dialogare tra loro due generazioni a confronto. Il tutto, per chi lo vorrà, degustando vini e distillati del territorio.

Il Comune di Cocconato ha infatti predisposto l’allestimento di due isole, una dedicata alle Cantine di Cocconato e l’altra dedicata a Grappa Bosso e Giulio Cocchi nella quale il barman Nicola Mancinone farà gustare i suoi cocktails speciali a base di Vermouth, Amari e Grappe…degustando il tutto accompagnati dalle note del duo.

La serata musicale è gratuita, mentre le degustazioni sono a pagamento. La prenotazione è consigliata perché i posti sono pochi, ed è necessaria per garantire l’organizzazione della serata secondo le norme del distanziamento e garantirsi il posto.

Per info e prenotazioni:

tel. 0141-600076

cocconatoufficioturistico@gmail.com