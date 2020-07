Serata in musica a Calosso in attesa della Cena Panoramica e dei Pic nic al Castello

Arriva la musica nel programma di “Calosso c’è”. Nella serata di oggi, giovedì 9 luglio, il dehor del ristorante Crota ‘d Calos, in Via Benedetto Cairoli 7, ospita il Simona Colonna Trio live music. Dalle 21 si esibiranno Simona Colonna, voce e violoncello, Matteo Ravizza, chitarra e contrabbasso, e Gianpiero Malfatto, al trombone e flauto. Per info: 0141.853126 – 349.8797639.

Si prosegue sabato sera con la cena nello straordinario parco del Castello, con panorama mozzafiato sulle colline Unesco, preparata dai ristoranti di Calosso, accompagnata dalla voce di Sonia De Castelli. La prenotazione è obbligatoria entro oggi, giovedì 9 luglio, ai numeri 0141.853126 – 349.8797639 – posti limitati

Questo è il menù: Battuta di fassone con petali di parmigiano e tartufo estivo – Galantina di coniglio – Risotto al Castelmagno – Stinco di vitello con patate al forno – Torta di nocciole

Vini dei produttori della Cantina Comunale dei vini di Calosso.

Il prezzo è di € 35,00 a persona.

Domenica proseguono invece i pic nic al Castello. Domenica 12 luglio ci sarà la possibilità di assistere alle dimostrazioni di volo libero e ad attività didattiche per conoscere gli uccelli rapaci con “La cascina delle ali”. Confermata la formula del pic nic su prenotazione della borsa del ristorante prescelto entro venerdì 10 luglio al prezzo di 15 euro.