Sequestrati ad Asti e nel Torinese beni e immobili per 2 milioni di euro ad una famiglia di truffatori

La questura di Torino ha disposto il sequestro dei beni di un uomo di 60 anni e di altre 3 persone, componenti della famiglia. Il guppo è residente nell’hinterland torinese e risulta ben inserito e particolarmente attivo nel contesto criminale dei furti e delle truffe in danno di soggetti anziani.

Spacciandosi per impiegati di enti pubblici o privati, i malviventi riuscivano a raggiare anziane vittime, si facevano aprire le porte di casa, razziando poi denaro e oggetti preziosi.

Il capostipite della famiglia attualmente si trova agli arresti domiciliari per scontare una pena inflitta dal Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Milano per nove episodi di furti in abitazione commessi in quella città. Per cinque dei nove episodi, anche la moglie, complice con il marito ed il genero, ha scontato un periodo di detenzione, terminato nell’inverno scorso.

Un figlio della coppia è attualmente detenuto in regime di arresti domiciliari per essere stato sottoposto a fermo di P.G. a Palmanova (UD) insieme ad altri due complici, poiché trovati in possesso di numerosi monili in oro, pietre preziose, denaro contante ed arnesi atti allo scasso.

L’altro figlio, per alcuni anni calciatore professionista nelle serie minori, al termine della carriera si è prestato all’attività principale della famiglia. Infatti, nel 2017 lo stesso ha patteggiato una pena per avere, tra il marzo 2016 ed il gennaio 2017, venduto ad un’organizzazione dedita alla ricettazione di metalli preziosi, circa 30 chilogrammi di oro di provenienza illecita, oltre ad altre quantità meno definite, per un controvalore di circa 900.000 euro. Inoltre è stato coinvolto in altre inchieste, sempre per il reato di ricettazione.

Il patrimonio mobiliare e immobiliare sottoposto a sequestro, composto da ville – dotate di ogni confort e di lussuose rifiniture in oro – site nel territorio dei comuni di Nichelino, Cambiano e Asti, terreni e conti correnti bancari risulta essere prossimo ai 2.000.000 di euro (due milioni di euro).

Fonte notizia www.quotidianopiemontese.it