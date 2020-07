Selezionato per il Premio Asti d’Appello “Il guardiano della collina dei ciliegi” di Franco Faggiani

Un nuovo libro di aggiunge all’elenco dei selezionati per la dodicesima edizione del Premio Asti d’Appello: “Il guardiano della collina dei ciliegi” di Franco Faggiani (Fazi Editore), proveniente dal Premio Bancarella.

Ispirato a una storia vera, il romanzo ripercorre le vicende di Shizo Kanakuri, il maratoneta olimpico che, dopo una serie di vicissitudini e incredibili avventure, ottenne il tempo eccezionale di gara di 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore, 32 minuti e 20 secondi, un’apparente contraddizione che la lettura del libro chiarirà. Nato a Tamana, nel Sud del Giappone, Shizo venne notato giovanissimo per l’estrema abilità nella corsa. Grazie al sostegno dell’Università di Tokyo e agli allenamenti con Jigoro Kano, futuro fondatore del judo, Shizo ebbe modo di partecipare alle Olimpiadi svedesi del 1912 dove l’imperatore alla guida del paese, desideroso di rinforzare i rapporti diplomatici con l’Occidente, inviò per la prima volta una delegazione di atleti. Dopo un movimentato e quasi interminabile viaggio per raggiungere Stoccolma, Shizo, già dato come favorito e in buona posizione nella maratona, a meno di sette chilometri dal traguardo, mancò il suo obiettivo e sparì nel nulla dandosi alla fuga. Da qui ha inizio la storia travagliata di espiazione e conoscenza che porterà il protagonista dapprima a nascondersi, poi a trovare la pace. Intrecciando realtà e fantasia, il libro di Faggiani descrive la parabola esistenziale di un uomo che, forte di una rinnovata identità, sarà pronto a ricongiungersi con il proprio destino saldando i conti con il passato.

Franco Faggiani, giornalista, vive a Milano. Ha lavorato come reporter nelle aree più calde del mondo e ha scritto manuali sportivi, guide, biografie, ma da sempre alterna alla scrittura lunghe e solitarie esplorazioni in montagna. Con La manutenzione dei sensi (Fazi Editore, 2018), vincitore del Premio Parco Majella 2018, del Premio Letterario Città delle Fiaccole 2018 e del Be Kind Award 2019, si è fatto conoscere e amare da moltissimi lettori. Con Il guardiano della collina dei ciliegi (Fazi Editore, 2019), ha vinto il Premio Biblioteche di Roma 2019 e il Premio Selezione Bancarella 2020. Tutti i suoi libri (questo è in via di traduzione) sono stati pubblicati nei Paesi Bassi ottenendo un grande successo di critica e di pubblico.

Per i soci dell’Associazione Premio Asti d’Appello il libro sarà disponibile quanto prima alla Biblioteca Astense (per ora è possibile ritirare “Almarina” di Valeria Parrella, selezionato in precedenza), aperta dal martedì al sabato dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18. A partire da agosto la Biblioteca sarà aperta solo al mattino.

Per informazioni www.bibliotecastense.it e www.premioastidappello.org