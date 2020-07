Sedicenne di Chieri scomparso a Diano Marina: i carabinieri lo cercano in tutta Italia

Non si hanno più sue notizie da ieri, quando intorno alla mezzanotte ha lasciato il gruppo di amici con i quali era uscito e si è allontanato dalla piazza a Diano Marina: Dario, sedicenne di Chieri, in provincia di Torino, sembra scomparso nel nulla.

Di certo non è tornato nella casa delle vacanze che condivideva da una decina di giorni con i nonni, e ha mandato un messaggio alla madre. Ma al momento di lui non si hanno tracce.

I carabinieri della compagnia di Imperia lo stanno cercando ovunque con un massiccio dispiegamento di forze, sia a terra che in mare. Le ricerche sono state diramate in tutta Italia e si concentrano particolarmente in Liguria e in Sardegna, dove vive un fratello, che il giovane potrebbe in qualche modo cercare di raggiungere. A Diano Marina sta arrivando anche l’unità cinofila con i cani molecolari da Firenze.

Chiunque vedesse questo ragazzo biondo, è pregato di chiamare il 112.

Fonte notizie e fonto www.riviera24.it