Scommesse sportive: perché online hanno più successo che in agenzia?

L’emergenza coronavirus ha messo ancor più in evidenza il sorpasso delle scommesse sportive giocate online su quelle fisiche. Le caratteristiche delle scommesse sportive online hanno permesso ai siti di betting di diventare leader nel settore con un fisiologico crollo del fatturato del gioco terrestre. E il futuro delle scommesse online è sempre più roseo.

I vantaggi delle scommesse sportive online rispetto a quelle fisiche

Le scommesse sportive online sono il presente e il futuro del betting. Quello che si diceva 10 anni fa, in contrapposizione al settore delle scommesse in agenzia che stanno passando un brutto momento di crisi, è ormai realtà. Il sorpasso nei fatturati da parte delle scommesse sportive online era nell’aria ed è stato agevolato dai due mesi di lockdown in cui le agenzie sono stati chiuse da dpcm per l’emergenza coronavirus. E ora che il lockdown è finito, le conseguenze delle regole sul distanziamento sociale stanno ancor di più facendo pendere i volumi di gioco verso le scommesse sportive in modalità online. In Italia sta avvenendo quello che all’estero è accaduto ormai anni fa con la definitiva affermazione delle scommesse sportive online.

I vantaggi delle scommesse online su quelle da agenzia sono evidenti. Sui siti che offrono scommesse sportive online si può giocare 24 ore al giorno cosa che ovviamente non può accadere nei negozi dislocati sul territorio nazionale. L’immediatezza per i pagamenti delle scommesse online, dove basta un clic per scaricare il proprio conto gioco e ricevere i soldi in tempo reale, è un altro fattore determinante. Anche la possibilità di avere su pc, tablet e smartphone statistiche e streaming live è un grande vantaggio per gli appassionati di scommesse sportive online rispetto a quelle fisiche. Sul web le scommesse online sono in continua evoluzione a differenza di quello che accade in agenzia.

Quale futuro per le scommesse sportive nel mondo online?

I maggiori operatori di scommesse sportive negli ultimi anni stanno puntando sempre più forte sull’online e stanno investendo molto sulla quantità dell’offerta e la qualità delle quote. Sul web le scommesse sportive sono supportate anche da quelle virtuali che sono il fiore all’occhiello delle scommesse online. La possibilità di poter offrire promozioni, offerte e bonus sui siti di scommesse ha aumentato ancora di più l’interesse degli utenti per i siti specializzati in scommesse sportive. Nelle agenzie di scommesse, i bonus personalizzati non esistono e questo ovviamente è un grosso deficit nella battaglia col mondo del gioco online. Anche le scommesse sportive in tempo reale, sul web sono molto più fruibili e usabili rispetto a quello che succede nei negozi di betting.

La previsione fatta dagli esperti una decina di anni fa si è quindi realizzata: il mondo delle scommesse sportive online ha superato quello fisico in tutto e per tutto. Non solo nel fatturato ma anche nel modo di gestire e “coccolare” l’utente che si sente sempre messo al centro dell’offerta. Il lockdown a causa dell’emergenza coronavirus ha permesso ancor di più alle scommesse sportive online di affermare la propria supremazia con gli italiani che nei mesi di quarantena potevano giocare in tutta sicurezza da casa. Tutti questi fattori rendono al momento la leadership del mondo delle scommesse sportive online, praticamente intoccabile.

Vedremo in futuro se le agenzie riusciranno a evolversi, diventando non solo un luogo dove si gioca alle scommesse ma anche un posto di aggregazione come avviene all’estero. Al momento questo panorama è però molto lontano e non ci vuole la sfera di cristallo per affermare che le scommesse sportive online continueranno a scavare il loro solco nel gap con le agenzie.