Santo Stefano Belbo: eventi nel week end

Santo Stefano Belbo si prepara a vivere un altro fine settimana di eventi. Venerdì 17 luglio, alle 21.30, in piazza Unità d’Italia, si terrà il terzo appuntamento con il Drive In: sarà proiettato Dirty Dancing.

La visione del film potrà essere accompagnata dalla degustazione di cibo e bevande, che saranno serviti dalle attività santostefanesi direttamente in macchina. Il costo d’ingresso è di cinque euro per veicolo.

Sabato 18 luglio, dalle 20 alle 23, ritornerà E-state in musica: un apericena che coinvolgerà tutti i locali santostefanesi con le loro proposte enogastronomiche e l’animazione musicale di Radio Vallebelbo allestita in piazza Umberto I, che potrà essere ascoltata nei dehors e in tutto il concentrico.

Gli eventi sono organizzati dal Comune in collaborazione con l’Associazione Vitis. «Proponiamo qualche ora d’intrattenimento per provare a lasciare alle spalle le preoccupazioni arrivate con il coronavirus, pur mantenendo il rispetto delle regole e la necessaria attenzione alle disposizioni vigenti sul fronte del Covid-19», dice il vicesindaco vicario Laura Capra. «Allo stesso tempo», conclude Laura Capra, «andremo a promuovere le attività degli esercizi commerciali del nostro paese duramente colpiti negli ultimi mesi da una crisi importante».