San Damiano d’Asti, ad agosto laboratori educativi gratuiti per bambini

L’amministrazione comunale dopo aver attivato il servizio di educativa sociale per le e gli adolescenti sandamianesi nel mese di luglio propone per le bambini e i bambini che rimarranno in città ad Agosto dei laboratori educativi outdoor che rappresentano un’opportunità per vivere gli spazi pubblici come beni comuni per una nuova socialità di città.

Tutti i laboratori sono gratuiti e per gestire al meglio le attività è consigliata l’iscrizione.

Gli appuntamenti proseguiranno a settembre con ricche novità.