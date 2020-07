Sabato sui social della Biblioteca Astense l’ultimo appuntamento con Chiara Buratti

Sabato 11 luglio alle 17 in diretta sui canali Facebook della Biblioteca Astense e di Passepartout torna Chiara Buratti per una puntata speciale di “È arrivata la fine del mondo e non ho niente da mettermi: cronache semiserie di un’attrice spettinata”, il ciclo di letture sull’alfabeto della bellezza che nel corso degli ultimi mesi ha raccolto un pubblico sempre più affezionato, arrivando a superare le tremila visualizzazioni negli ultimi episodi.

Protagonista della puntata la lettera V come “Varie ed eventuali”. L’indirizzo della pagina facebook è www.facebook.com/BibliotecaAstense/