Ritrovato dai Vigili del Fuoco l’anziano scomparso a Castelnuovo don Bosco

E’ stato ritrovato l’anziano di Castelnuovo Don Bosco di cui si era stata segnalata la scomparsa ieri.

A ritrovarlo la squadra dei Vigili del fuoco di Asti che era stata allertata solo questa mattina, quando si è messa subito in azione alla ricerca dell’uomo con le unità cinofile e l’elicottero Drago e il personale del comando provinciale.

Si tratta di Teresio Pilone, residente a Morialdo, frazione di Castelnuovo Don Bosco, classe 1936, che ieri pomeriggio si era allontanato da casa ed è stato ritrovato cosciente in discrete condizioni. Era caduto in un piccolo dirupo in mezzo a dei rovi fitti costeggiando un crinale dove solitamente andava a passeggiare, a circa 500 mt in linea d’aria da casa. Ora lo stanno portando in ospedale per verificare quadro clinico.