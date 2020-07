Ritratti in vigna e voli fotografici sui paesaggi vitivinicoli con Franco Cappellari

Sabato 25 e domenica 26 luglio, nell’ambito di “Calosso c’è”, è in programma un fine settimana dedicato in particolare alla fotografia: il week end fotografico “Calosso tra terra e cielo” comincia sabato alle 16.30, con un workshop di fotografia di ritratto in Vigna che si terrà presso la Tenuta Scagliola di via San Siro, dove il Master Photographer della Nikon School Franco Cappellari con il suo staff e alcune modelle svelerà alcuni segreti del mestiere.

L’iniziativa prosegue domenica con “Fotografare Calosso e il Monferrato dal cielo”, una giornata dedicata al volo per fotografare dall’alto le magnifiche colline patrimonio dell’Umanità. L’appuntamento è in strada San Michele 10 a Costigliole d’Asti alle 9 dove ci sarà il briefing di preparazione al volo fotografico sempre a cura di Franco Cappellari, con la proposta di un itinerario di volo in elicottero sui cinque castelli e i vigneti del Monferrato. E’ prevista la possibilità di Volo turistico a portelloni chiusi della durata di 10 minuti oppure il volo fotografico con portelloni aperti della durata di 15 minuti.

Per info, prenotazioni ed iscrizioni: Franco Cappellari tel. 333.9574832 – www.francocappellari.it

Ancora fotografie, sabato 25 luglio alle 21.30, nel salone Don Monticone di piazza Sant’Alessandro, dove è in programma “Fotografia di Viaggio”, una serata Multivisione a cura di Franco Cappellari e Silvia Berardo che propongono un giro fotografico intorno al mondo attraverso grandi reportage di viaggio.