Ritorna il festival “Paesaggi e oltre. Teatro e musica d’estate nelle terre dell’UNESCO”

Il festival “Paesaggi e oltre. Teatro e musica d’estate nelle terre dell’UNESCO” è promosso dalla Comunità Collinare Tra Langa e Monferrato costituisce un ventennio di esperienze di rilievo regionale e nazionale, che hanno attirato ogni anno sempre più pubblico e turisti.

Diciotto sono le edizioni consecutive fin qui realizzate: un palco sulle nostre colline tra Langa e Monferrato, una porta aperta sul paesaggio vitivinicolo Patrimonio dell’Umanità da cui guardare oltre.

La guida artistica, progettuale e organizzativa è del Teatro degli Acerbi, impresa di spettacolo con grande esperienza nel realizzare spettacoli ed eventi sui e per i territori.

Il festival è promosso Comunità Collinare Tra Langa e Monferrato, con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione C.R. Asti e Fondazione C.R.T e la collaborazione della Fondazione Piemonte dal Vivo. Fondamentale è l’apporto e dei quattro comuni facenti parte dell’unione Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d’Asti e Montegrosso d’Asti.

Ha il patrocinio e il contributo dell’Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato UNESCO, che lo riconosce come l’iniziativa culturale estiva astigiana che meglio estrinseca i valori da essa promossi e intenti perseguiti legando cultura, turismo e territorio.

Ha una rinnovata partnership con il nuovo Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

Tra gli sponsor la Banca di Asti ed il Lions Club di Costigliole d’Asti.

La programmazione si sviluppa ogni anno nel cuore dell’estate con più appuntamenti nei quattro paesi e nei nuclei frazionali dei Comuni della Comunità Collinare.

Il programma del festival è da anni un originale programma fuori dai teatri per valorizzare il patrimonio architettonico di valore storico nelle sue tappe/luoghi.

Commenta il Presidente Carlo Mancuso: “Pur con l’emergenza sanitaria in corso, non abbiamo mai smesso di coltivare la possibilità di realizzare il festival nell’estate, in luoghi all’aperto come già in passato. In primis per le richieste e l’interesse del pubblico e per rinnovare l’incontro con le persone, unico e irripetibile nello spettacolo dal vivo e quanto mai necessario dopo questi mesi di isolamento, anche emotivo.”

Ed è così che nell’ultimo mese gli organizzatori sono riusciti a mettere insieme un programma di rilievo, pur con tempistiche ristrette e adoperandosi per garantire luoghi sicuri e accoglienti.

Otto saranno quest’anno gli appuntamenti: dal 23 luglio al 21 agosto.

Si inizierà il 23 luglio a Coazzolo nell’anfiteatro con il pluripremiato “Moby Dick. Il racconto” con il narratore Luigi D’Elia, proseguendo il 28 a Castagnole Lanze nel Belvedere del Municipio con il maestro Antonio Catalano in una serata unica dal titolo “Mi arrendo alle fragole”: un ritrovo poetico, una celebrazione gioiosa dello stare insieme in quel modo unico che il Teatro offre da sempre.

A loro in primis e agli altri artisti, attraverso il loro lavoro d’artista artigianale, il ricostruire i fili invisibili tra palco e spettatori.

Il 4 agosto nel Parco del Castello di Costigliole d’Asti, per la prima volta al festival, il Teatro dei Due Mondi con “Le nuove avventure dei musicanti di Brema”, spettacolo tout public che unisce la magia dell’artigianato scenico alla concretezza della contemporaneità.

L’8 agosto a Castagnole delle Lanze, Gli Omini, compagnia toscana di rilievo nel panorama nazionale (già premio Ubu e svariati altri riconoscimenti) porterà in scena l’atteso, nuovo ed irriverente spettacolo “Coppa del Santo. L’agonismo al tempo del distanziamento sociale”.

L’11 agosto a Montegrosso d’Asti un grande ritorno: il maestro delle scene Eugenio Allegri con “…e non c’era più per sempre.” il racconto di “Novecento”, la storia straordinaria della nascita di uno spettacolo che è entrato nel mito.

Per l’ormai tradizionale Ferragosto a teatro, nella frazione panoramica di San Michele di Costigliole d’Asti, “Cesare, Beppe e Angelo… ragazzi di campagna”, un nuovo omaggio in musica e parole ai Pavese, Fenoglio e Brofferio meno urbani con il Teatro degli Acerbi e lo chansonnier nostrano Ricky Avataneo.

Non poteva mancare nel cartellone l’appuntamento per bambini e famiglie a Montegrosso d’Asti: il 18 agosto con il nuovo spettacolo “Pollicino Pop” di Teatro Invito.

Chiuderà il festival una proposta originale che verrà realizzata il 21 agosto nelle aziende florovivaistiche di Motta di Costigliole, per piccoli gruppi di spettatori: un nuovo spettacolo del Teatro degli Acerbi dal titolo “Il testamento dell’ortolano” con Massimo Barbero, testo originale di Antonio Catalano, adattamento e regia di Patrizia Camatel. L’orto è il luogo della Cura, da millenni: ora c’è da curare l’anima.

Hanno aggiunto il presidente Mancuso e Massimo Barbero del Teatro degli Acerbi: “Ritorniamo, insieme, a coltivare la bellezza. A rincontrarci dal vivo, a limare le distanze, a curare insieme l’animo e l’anima. Vogliamo offrire un ritrovato spazio protetto per i sogni, per meglio affrontare le quotidiane difficoltà della vita.E per continuare un percorso già noto fuori dai teatri, che si può legare con le limitazioni di incontro di questo periodo e per il quale non si dovrà stravolgere un progetto, che già si fonda su elementi semplici ed essenziali per i quali si dovranno solo limitare il numero dei luoghi ed attuare le norme di accoglienza e distanziamento del pubblico che verranno definite.”

Il programma del festival continua la sua caratterizzazione in prove d’artista, teatro popolare e narrazione, musica nel e per il paesaggio. Con creazioni apposite per i siti di spettacolo e prime assolute.

Ci saranno inoltre “pillole di paesaggio” dal direttore del sito Unesco Roberto Cerrato, degustazioni e racconto dei vini del territorio.

Gli ingressi quest’anno avranno un prezzo particolare e unificato: euro 5,00 per tutti gli appuntamenti, gratuito il 18 agosto per lo spettacolo per bambini e famiglie.

I posti sono limitati, è necessaria la prenotazione: 339/2532921 – info@teatrodegliacerbi.it.

Il programma completo sui siti www.teatrodegliacerbi.it / www.langamonferrato.it e su fb teatro.degli.acerbi e ig teatro_degli_acerbi.

PROGRAMMA SINTETICO

Giovedì 23 luglio h 19 e 22

Coazzolo

Moby Dick

Il racconto

INTI / Arca Azzurra Teatro / Luigi D’Elia

Martedì 28 luglio h 21.30

CASTAGNOLE DELLE LANZE

Mi arrendo alle fragole

ritrovo poetico con Antonio Catalano

casa degli alfieri / universi sensibili

Martedì 4 agosto ore 21.30

COSTIGLIOLE D’ASTI

Le nuove avventure dei musicanti di Brema

Teatro Due Mondi

Sabato 8 agosto h 21.30

CASTAGNOLE DELLE LANZE

Coppa del Santo

L’agonismo al tempo del distanziamento sociale

Gli Omini

Martedì 11 agosto h 21.30

Montegrosso d’Asti

“…e non c’era più per sempre.”

Il racconto di “Novecento”

Artquarium / Eugenio Allegri

sabato 15 agosto h 21.15

COSTIGLIOLE D’ASTI / frazione San Michele

Cesare, Beppe e Angelo… ragazzi di campagna

omaggio in musica e parole ai Pavese, Fenoglio e Brofferio meno urbani

Teatro degli Acerbi / Ricky Avataneo

Martedì 18 agosto h 18.00 *

Montegrosso d’Asti

Pollicino Pop

Teatro Invito

Venerdì 21 agosto h 18.00 e 20.00

COSTIGLIOLE D’ASTI / frazione Motta

IL TESTAMENTO DELL’ORTOLANO

Teatro degli Acerbi

Nel programma anche:

• degustazioni di vini del territorio

• “pillole di paesaggio” condotte da paesaggisti dell’Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato

ingresso € 5,00

* Ingresso gratuito

Posti limitati

Prenotazione obbligatoria cell. 339/2532921 – info@teatrodegliacerbi.it

fb teatro.degli.acerbi/ig teatro_degli_acerbi/tw @teatroacerbi