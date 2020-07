Ritardi degli ammortizzatori sociali per le imprese artigiane: lunedì un presidio davanti alla Prefettura di Asti

Lunedì prossimo 20 luglio, davanti alla Prefettura di Asti, dalle 10 alle 12 CGIL CISL e UIL unitamente a CNA e Confartigianato organizzano un Presidio, per chiedere al Prefetto di Asti, un diretto e tempestivo sollecito al

Governo, per it trasferimento delle risorse al Fondo “F.S.B.A.”

Il Fondo di Solidarieta Bilaterale per I’Artigianato è l’unico strumento di sostegno al reddito ai dipendenti delle imprese artigiane che hanno ridotto o sospeso la loro attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica.

“In questi mesi FBSA ha ottenuto un parziale stanziamento economico dal Governo per far fronte alle numerose domande pervenute e malgrado l’efficienza gestionale e organizzativa le risorse non sono state nemmeno sufficienti a coprire il mese di aprile – dichiarano le rappresentanze sindacali – Migliaia i lavoratori che attendono il sostegno al reddito relativo ai mesi di aprile, maggio e giugno, nei confronti dei quali FSBA non ha più alcuno spazio di azione, avendo già anticipato tutte le risorse accumulate negli anni per far fronte alle oltre 750 mila domande pervenute”.

“E’ necessario un intervento immediato delle istituzioni volto a disporne l’integrale trasferimento di almeno

500 milioni di euro per dare piena risposta alle domande già presentate, nonché per finanziare ulteriori settimane di sostegno al reddito a favore delle imprese che hanno già esaurito le settimane disponibili e che non sono in condizione di ripartire a pieno regime. Senza questa proroga e queste nuove risorse, i lavoratori e le imprese artigiane rischiano di subire danni irreversibili, che avranno gravissime ripercussioni su tutto tessuto economico del Paese, vanificando quindi gli sforzi finora fatti”.