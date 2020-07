Rissa notturna a Moncalvo, cinque giovani denunciati dai Carabinieri

Era la mezzanotte del 12 luglio quando la pattuglia dei Carabinieri di Moncalvo, impegnata nei controlli del fine settimana per la movida e la prevenzione del contagio da COVID-19, interveniva nella centralissima Piazza Carlo Alberto dove era stata segnalata una rissa tra alcuni giovani nei pressi del Bar “Barcollo”.

I Carabinieri, raggiunto il luogo, scorgevano alcuni giovani scappare e ne fermavano due, entrambi italiani 22enni incensurati, in evidente stato di agitazione.

La prima ricostruzione dei fatti, supportata anche dalle testimonianze di altri residenti della zona, consentiva di appurare come, poco prima, a causa della possibile ed eccessiva assunzione di alcolici, 5 giovani avevano ingaggiato una rissa, giungendo a tirarsi anche alcune sedie del locale, senza fortunatamente causare lesioni ad alcuno.

Gli approfondimenti investigativi, che si sono avvalsi anche dell’analisi del sistema di videosorveglianza urbana, permetteva di identificare altri tre giovani albanesi, un 29 enne e due 22enni tutti incensurati e residenti a Moncalvo, che erano riusciti a darsi alla fuga alla vista dei Carabinieri.

I cinque giovani sono stati tutti deferiti alla Procura della Repubblica di Asti per rissa e saranno chiamati anche a rispondere dei danni, tuttora in corso di quantificazione, provocati al locale da cui erano state sottratte le sedie utilizzate per lo scontro.

Al vaglio degli inquirenti anche potenziali violazioni alle msiure governative in materia di contenimento del contagio da COVID 19.