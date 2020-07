Rinviata all’autunno la Revolution Walk di Cocconato

Sarebbe dovuta esserci sabato 25 luglio a Cocconato la prima Revolution Walk, con il suo bagaglio di movimento a suon di musica per le vie del centro storico a cui verranno abbinati degli esercizi. Ma il caldo di questo periodo ha fatto prendere la decisione al Comune di Cocconato di rinviare all’autunno l’evento.

Si dovrà attendere dunque ancora un po’ per questo evento del tutto innovativo per l’Astigiano, ma ne varrà certamente la pena, per muoversi a suon di musica tra i vigneti e le bellezze della Riviera del Monferrato.