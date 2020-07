“Ricordando Fellini”, oggi al Castello di Costigliole l’inaugurazione della mostra nel ricordo del grande maestro

Da sabato 11 luglio il Comune di Costigliole d’Asti, con il patrocinio del Comitato delle celebrazioni per il Centenario di Federico Fellini (Fellini 100), presenta “Ricordando Fellini”: una mostra e film in occasione del centesimo anniversario della nascita del grande maestro Federico Fellini. L’evento è parte del progetto “Castello di Costigliole d’Asti, il racconto e la cultura del territorio”, sostenuto dalla Compagnia di San Paolo attraverso il bando “I luoghi della cultura.

“Nonostante il periodo di restrizioni e di emergenza dovuti al covid, io e la mia Amministrazione – commenta il Sindaco Enrico Cavallero – abbiamo lavorato intensamente per farci trovare pronti alla ripartenza e sono felice di comunicare che dopo la presentazione del brand di sabato scorso entriamo nel vivo con una serie di appuntamenti di un certo livello nel castello che coinvolgeranno l’intero paese e dureranno per l’intera stagione estiva. E’ nostra intenzione con questi appuntamenti sostenere e coinvolgere il sistema economico e turistico del paese.”

Aggiunge Laura Bianco, Assessore alla Cultura: “Sabato prossimo, alla presentazione della rassegna cinematografica e teatrale, avremo ospite Francesca Fabbri Fellini, unica nipote del grande regista romagnolo, che si è detta entusiasta della nostra iniziativa costigliolese, evento che, anche grazie alla collaborazione di Fabrizio Nastasi, direttore Artistico, ha assunto un interesse nazionale. Non a caso si è ottenuto per questa rassegna il patrocinio di Fellini 100, comitato per le celebrazioni per il centenario di Federico Fellini. In questo modo tutte le nostre iniziative saranno divulgate in Italia e nel mondo, portando a conoscere il paese di Costigliole ed il Castello, e questo, oltre a ripagarci del grande lavoro fatto, ci inorgoglisce molto.”

Sabato 11 Luglio alle ore 18, nelle sale del piano nobile del Castello verrà inaugurata la mostra “Omaggio a Fellini: dal disegno al sogno”, con la direzione artistica di Cornelio Cerato; una serie di opere figurative (disegni, dipinti, statue) di diversi artisti contemporanei che si sono ispirati all’immaginario felliniano sia filmico che caricaturale.

La mostra resterà aperta fino al 30 agosto con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 17 e alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Ingresso biglietti euro 8 intero, euro 5 ridotto per bambini sotto i sei anni e gli adulti dai 70 anni.

Quella stessa sera, nel Parco del Castello, la proiezione del film documentario “Ricordando Fellini” di Francesca Fabbri Fellini, nipote e curatrice delle memorie del regista (presente alla proiezione).

Dal 12 luglio al 29 agosto nel parco del Castello, con la direzione artistica di Fabrizio Nastasi di IMAGO VFX, verranno riproposti con ingresso gratuito e su prenotazione 4 film di Federico Fellini in edizione restaurata grazie al CSC Cineteca Nazionale e alla Cineteca di Bologna.

Domenica 12 Luglio alle ore 21.30 la proiezione del film “Giulietta degli spiriti” di Federico Fellini, versione restaurata dal CSC Cineteca Nazionale. Introdurrà il film il Dott. Fabrizio Nastasi che ne ha curato il restauro per conto della Cineteca Nazionale.

Il film verrà preceduto dalla proiezione di alcune pubblicità girate da Fellini con la voce del Maestro mentre dirige gli attori, filmati unici provenienti dall’Archivio Nazionale Cinema Impresa – CSC, Ivrea

Sabato 25 Luglio ore 21.30 la proiezione del film “8½” di Federico Fellini, versione restaurata dalla Cineteca di Bologna.

Il film verrà preceduto dalla proiezione di alcune pubblicità girate da Fellini con la voce del Maestro mentre dirige gli attori, filmati unici provenienti dall’Archivio Nazionale Cinema Impresa – CSC, Ivrea

Sabato 22 Agosto ore 21.30 la proiezione del film “La dolce vita” di Federico Fellini, versione restaurata dalla Cineteca di Bologna.

Il film verrà preceduto dalla proiezione di alcune pubblicità girate da Fellini con la voce del Maestro mentre dirige gli attori, filmati unici provenienti dall’Archivio Nazionale Cinema Impresa – CSC, Ivrea

Sabato 29 Agosto ore 21.30 la proiezione del film “Lo sceicco bianco” di Federico Fellini, versione restaurata dalla Cineteca di Bologna. Introdurrà il film il Dott. Sergio Toffetti già presidente del Museo Nazionale del Cinema di Torino.

Oltre all’edizione restaurata verrà presentato un filmato fornito da CSC Cineteca Nazionale con diverse scene extra “ritrovate” de “Lo sceicco bianco” e non presenti nella versione ufficialmente distribuita.

Il Comune ringrazia il Comitato delle celebrazioni per il Centenario di Federico Fellini, CSC Cineteca Nazionale, CSC Archivio Nazionale Cinema Impresa di Ivrea, Cineteca di Bologna, Imago VFX.

Tutte le proiezioni saranno a ingresso gratuito, con accesso su prenotazione: cell. 3392532921 oppure attraverso la piattaforma Eventbrite.