Riapre l’Ufficio relazioni con il pubblico dell’Asl di Asti

Dal mese di luglio anche l’Ufficio relazioni con il pubblico dell’Asl AT ha riaperto le porte all’utenza: il servizio è rimasto attivo telefonicamente e via mail durante tutta la fase emergenziale dovuta alla pandemia da Coronavirus, mentre dalla scorsa settimana gli operatori garantiscono nuovamente anche la presenza fisica negli uffici al piano 0 dell’ospedale Cardinal Massaia.

“L’Azienda è impegnata nella gestione di un graduale ritorno alla situazione pre-CoVID– commenta il Commissario, Giovanni Messori Ioli – anche rispetto al recupero delle prestazioni sospese nei mesi di picco virale. Una fase, quella che stiamo attraversando, che certamente richiederà un supporto da parte dei nostri uffici e sportelli a beneficio della cittadinanza, per offrire costante aiuto, indirizzare correttamente ed orientare nell’accesso alle prestazioni garantite”.

L’Urp sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì con orario 08.30-15.30 (il mercoledì 8.30 – 16.00) e sarà, inoltre, garantita la possibilità di fissare preventivamente un appuntamento in orario 13.30 – 15.30 rivolgendosi ad uno dei seguenti numeri di telefono 0141.486551, 0141.484427, 0141.486552, 0141.486234, oppure scrivendo alla casella di posta elettronica urp@asl.at.it.

Per urgenze, dunque, accesso diretto agli sportelli, mentre per esigenze non immediate si invita l’utenza a scegliere la modalità su appuntamento.

Nel rispetto delle regole di comportamento e distanziamento sociale non sarà possibile l’ingresso negli uffici Urp a più di un utente alla volta, mentre sarà offerta la possibilità di fissare appuntamenti anche in modalità videoconferenza per chi preferisse questo tipo di soluzione.