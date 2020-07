Riapre il supermercato Coop di Asti, per fare la spesa “presto e bene”

Riapre al pubblico da giovedì 2 luglio ad Asti il punto vendita Nova Coop di via Monti 2, dopo lavori di ristrutturazione riqualificazione che hanno interessato l’intera struttura e subito un significativo rallentamento rispetto a cronoprogramma originale per lo scoppio dell’emergenza Covid – 19.

La struttura è stata presentata alla stampa nella mattinata di oggi, per dare il via, da domani, alla ripresa dell’attività. Alla conferenza e al taglio del nastro, hanno partecipato il sindaco Maurizio Rasero, insieme agli Assessori Loretta Bologna e Marcello Coppo, accolti dai “padroni di casa” Giuseppe Nicolo, Vicepresidente Nova Coop, Marco Gasparini, Direttore rete vendita Nova Coop e Antonio Audo, Direttore area tecnica e patrimonio Nova Coop, coordinati dal giornalista Giuseppe Rasolo.

La galleria commerciale, aperta nel 1992, è ora completamente rinnovata: come si potrà vedere, cede il passo ad uno spazio più moderno — totalmente ripensato negli ambienti, negli arredi e nell’identità visiva — per declinare anche ad Asti il concept del fare la spesa “presto e bene” che è diventato la missione dei nuovi negozi realizzati da Nova Coop, per un investimento complessivo per il recupero dell’area che sfiora i 4 milioni di euro.

II vicepresidente di Nova Coop Giuseppe Nicolo commenta così la riapertura: “La Coop di Asti riparte dal luogo dov’e nata ma con un progetto che presenta una forte discontinuità rispetto alla situazione precedente perchè abbiamo voluto caratterizzare la nostra “fase due” affrontando un percorso di riqualificazione totale di un punto vendita non più adeguato agli standard della rete per trasformarlo in un negozio moderno, sostenibile e digitale. Il nuovo supermercato Coop è un luogo in grado di offrire al cliente la qualità distintiva dei nostri prodotti a marchio, un assortimento composto do oltre 17 mila referenze e una nuova filosofia di spesa “presto e bene” che è coerente anche con le esigenze di sicurezza e precauzione imposte dall’attuale emergenza sanitaria. Ci fa piacere poter riaccogliere in questo spazio i nostri oltre 3.400 Soci e tutti i clienti che continueranno a sceglierci e darci fiducia, consapevoli dell’impegno economico affrontato dalla Cooperativa per recuperare quest’area e offrirle una nuova prospettiva, nell’interesse della città”.

Nova Coop ringrazia per la collaborazione le imprese che hanno preso parte ai lavori edili, impiantistici e alla realizzazione del riallestimento: Cogefa Spa, TIL, De Rigo e IEM.

LA NUOVA STRUTTURA

Il supermercato Coop mantiene la sua intera superficie commerciale di 1.468 metri quadrati ma una grande e luminosa vetrata sostituisce il muro preesistente sul lato del parcheggio ed ospita il nuovo ingresso al negozio, in modo da permettere un accesso più rapido ed una costante visuale del piazzale dall’interno. Anche la barriera casse è stata riposizionata verso il lato dell’ingresso e, accanto alle postazioni tradizionali, sono state introdotte nuove casse automatiche “fast lane”, particolarmente preziose per il cliente che vuole effettuare piccoli acquisti senza perdere troppo tempo. Inoltre, una cassa prioritaria è garantita a disabili e donne incinta.

Il layout del punto vendita vede la conferma dei banchi serviti per i reparti gastronomia, panetteria, e la piazza freschissimi per frutta e verdura. L’offerta alla clientela si arricchisce con la creazione di una nuova cantina dei vini, di una pescheria con banco servito e di una edicola e reparto fiori. E’ stata inoltre potenziata la zona macelleria, con la creazione di un vero reparto servito e che gestisce il banco. I piccoli negozi della galleria commerciale vengono sostituiti da un unico spazio di grande metratura che ospiterà un partner non ancora definito.

AUMENTATO IL PERSONALE

Nova Coop, sempre attenta alla difesa dell’occupazione, ha mantenuto e raddoppiato il numero dei lavoratori in forza al punto vendita ristrutturato, portandoli da 20 a 48 unità. Lavoratori che, compresi gli interinali, anche durante complesso periodo del Covid-19, hanno avuto l’opportunità di implementare le proprie competenze sia in attività di affiancamento in altri negozi che in percorsi di formazione specifica in funzione anche dei nuovi servizi offerti.

INNOVAZIONE

All’interno del supermercato Coop la nuova segnaletica digitale impiega schermi e ledwall per offrire al consumatore informazioni aggiuntive sulle offerte in corso, sull’origine e la tracciabilità dei prodotti da filiere certificate e su tutti i servizi Coop.

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

Sul piano della sostenibilità ambientale, la riqualificazione completa degli spazi ha permesso a Nova Coop di applicare i sistemi più avanzati per il monitoraggio e controllo dei diversi servizi: illuminazione, freddo alimentare, riscaldamento, ventilazione e condizionamento d’aria, per garantire che questi funzionino sempre ai massimi livelli di efficienza e risparmio. Gli interventi più significativi sul piano del risparmio energetico hanno riguardato l’aggiornamento dell’impianto del freddo alimentare e il completo relamping dei corpi luminosi con una moderna illuminazione a LED, che è stata anche ulteriormente potenziata nell’area parcheggio. Il punto vendita è stato dotato anche di un economizzatore energetico, una macchina in grado di calcolare il fabbisogno effettivo di energia elettrica delle apparecchiature collegate e di dosarne l’erogazione, permettendo l’abbattimento dei consumi anche del 4% annuo.

MISURE ANTICOVID-19

Tutti gli arredi e gli allestimenti interni del supermercato nascono ottimizzati per favorire il distanziamento interpersonale e l’osservanza delle pratiche di disinfezione introdotte con l’emergenza Covid — 19.

ORARI E CONTATTI

II supermercato Coop di Asti sarà aperto dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 8.30 alle 20.00 e la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Il numero di telefono per richiedere informazioni e lo 0141.477033.

II parcheggio esterno a raso ha una capienza di 160 posti e it suo utilizzo rimarrà libero al pubblico.