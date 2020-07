Repellenti naturali per zanzare e cucina etnica: i prossimi appuntamenti targati Rava e Fava

Prosegue l’estate targata Rava e Fava con una seconda parte di luglio ricca di proposte ed eventi.

Si parte sabato 18 in tutti e due i punti vendita (piazza Porta Torino 14 e via Cavour 83) con una giornata speciale dedicata ai repellenti naturali delle zanzare. Protagonista una delle aziende storiche nella produzione di incensi, la francese Aromendise specializzata nella line antizanzare.

Dal 23 luglio fino al 9 agosto alla Bottega Altromercato focus sulla cucina etnica: alla scoperta di risi e spezie in versione estiva e fair cooking con una serie di ricette cheincontrano il mondo.

Sabato 25 in piazza Torino giornata dedicata ad una nuova eccellenza del biologico italiano: Lissa di Fonti di Posina con la presentazione della linea infusi di the verde.

Il 28 luglio è tempo di Assemblea Soci della Cooperativa Della Rava e Della Fava , per la prima volta nei nei suoi 34 anni di storia in modalità on line.

Proseguono fino al 19 luglio le altre campagne: AMAZONFOREST con il guaranà della foresta, la promo linea Rosa di Damasco della cosmesi Natyr, lo speciale Bevande Altromercato. Prosegue infine la commercializzazione dei sandali artigianali dalla Palestina.

Anche l’Associazione Luna di Mamme sarà attiva nella seconda parte di luglio nella loro sede via Radicati 2 in Asti e proseguono gli incontri ‘Bimbi si cresce’.