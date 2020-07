Repellenti antizanzara naturali protagonisti dei punti vendita Rava e Fava di Asti

Sabato 18 luglio nei due punti vendita Rava e Fava di Asti – piazza Porta Torino 14 e via Cavour 83 – una giornata dedicata ad Aromandise, la storica azienda di Montpellier attiva dal 1983 e specializzata nella produzione e distribuzione di incensi naturali tra cui la linea estiva specifica come repellente antizanzara.

La collaborazione con l’indiana Naturveda per l’estrazione degli oli essenziali di citronella e geranio ha portato alla realizzazione di incensi privi di molecole sintetiche sia per la casa che per il giardino (a spirale, a cono e a bastoncino).

Oltre alla certificazione Bio a cura di ICEA, Aromandise svolge un ruolo fair trade con i partner indiani nella tutela dei lavoratori e nel supporto delle popolazioni locali.

Sono prodotti buoni per l’ambiente ed efficaci per chi li usa.