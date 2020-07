Regione Piemonte, approvata la legge sull’elenco telematico degli operatori socio sanitari: l’impegno di UGL accanto agli OSS

Riceviamo e pubblichiamo.

È con fierezza che abbiamo accolto la notizia che il Consiglio regionale, presieduto da Stefano Allasia, ha approvato la legge che istituisce l’elenco telematico degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la loro formazione in Piemonte.

Abbiamo sostenuto sin dal Marzo 2019 gli O.S.S. del CTS O.S.S. Piemonte prima, e poi tutta l’Unione Nazionale Italiana degli Operatori Socio Sanitari – UNIOSS – che ha trovato in UGL un appoggio incondizionato poiché la proposta di legge ci è apparsa da subito un buon progetto non solo per gli operatori, ma anche per tutti coloro che necessitano di assistenza di base.

La caparbietà di Anna Di Leo – Vice Presidente di UNIOSS e la perseveranza di Anna Maria Ippolito – Segretario Regionale Ugl Sanità Piemonte – le hanno portate a dialogare con le istituzioni regionali e non solo.

Anna Maria Ippolito ed Anna Di Leo sono state anche ricevute dall’Onorevole Rossana Boldi – membro della Camera dei Deputati che le ha sostenute ed incoraggiate a proseguire nel loro percorso, poiché il progetto si differenziava da altre proposte per la concretezza e la fattibilità e così, grazie anche all’interessamento degli Assessori Maurizio Marrone e Stecco Alessandro che hanno proposto le modifiche alla Legge presentata in precedenza dal Consigliere Giorgio Bertola, si è giunti al grande risultato ottenuto in Consiglio Regionale.

Ora si attende che l’iter venga portato a termine nei termini previsti per posare quella che sarà la “prima pietra” per un progetto, che UGL Sanità Piemonte insieme ad UNIOSS hanno in programma, che tra le sue finalità ha quella del riconoscimento della categoria, ma che prevede anche traguardi più ampi senza avere pretese incomprensibili come quelle alle quali abbiamo assistito nel corso degli ultimi anni.

Armando Murella

Segretario Regionale UGL Piemonte

Anna Maria Ippolito

Segretario Regionale UGL Sanità Piemonte

Tonina Liberti

Segretario Provinciale UgL Sanità Asti