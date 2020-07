Rave party lungo il Tanaro per tutta la notte: intervento delle forze dell’ordine

E’ stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine nella notte a causa di un rave party non autorizzato.

A San Martino Alfieri, in località Tanarella, in un’area boschiva vicino al Tanaro è stata organizzata una festa a cui hanno partecipato circa 400 persone. La musica ad alto volume, durata tutta la notte, si sentiva anche nei paesi limitrofi e alcune residenti hanno allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia, al momento non vengono segnalate criticità; da verificare ora chi sia il proprietario del terreno e se ci siano gli estremi per una denuncia per invasioni di terreni.

Dalle testimonianze dei residenti della zona, non si tratta della prima volta in cui viene organizzata una festa: già nello scorso fine settimana era stata segnalata musica ad alto volume risuonata per tutta la notte fino al mattino inoltrato.