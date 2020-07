Mare cristallino premiato con la Bandiera Blu 2020, romantici e caratteristici caruggi, una cucina fatta di aromi e sapori, ma non solo. A Pietra Ligure, cittadina della Liguria in provincia di Savona, puoi vivere un’estate unica e capace di stupirti grazie alle bellezze del territorio e al vasto calendario di esperienze emozionanti e divertenti del “Pietra Family Experience”

Escursioni, visite guidate e tante attività attendono ospiti e turisti da luglio a settembre, capaci di far conoscere le mille sfaccettature del luogo passando dalle sue lunghe spiagge al magico entroterra, in cui cultura e bellezza si incontrano.

Tour gastronomici e culturali, laboratori culinari come quello del pesto al mortaio, passeggiate nella natura con gli asini al Parco dell’Asinolla: quello che Pietra Ligure offre è un turismo “slow”, sempre pienamente rispettoso di tutte le indicazioni per la tutela della salute, senza però rinunciare alla libertà e alla spensieratezza.

Per tutti gli amanti dello sport la cittadina della Riviera di Ponente è il posto giusto; qui infatti si possono praticare le più svariate attività outdoor passando dallo snorkeling alla scoperta dei fondali ricchi di tesori naturalistici, al Sup, dalla mtb al trekking sulle pendici del Monte Grosso o il “Pietra Aromatica”, alla ricerca delle erbe aromatiche e selvatiche. Spazio anche alla corsa con la ChicchiricchiRun di 8 chilometri prevista per sabato 15 agosto.

Non mancheranno anche momenti di relax per liberarsi dallo stress e mantenersi in forma con il pilates in spiaggia circondati dai colori del tramonto, il risveglio muscolare sul mare cullati dal suono delle onde e lo yoga immersi nei colori e nei profumi della natura.

I palati più esigenti ogni giovedì sera potranno degustare i piatti della tradizione ligure grazie all’evento “Cene della Gastronomica”, un percorso a tappe nei ristoranti e nelle osterie di Pietra Ligure che proporranno menù a tema, realizzati con prodotti del territorio. Il martedì pomeriggio tocca invece al tour gastronomico “Pietra Gourmet” in giro per le botteghe del paese dove sarà possibile assaporare i prodotti artigianali realizzati con ricette storiche.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.pietraforever.it, la pagina Facebook Turismo Pietra Ligure – Pietra Forever, la pagina Instagram pietraforeverofficial oppure consultare il magazine del “Pietra Family Experience”, distribuito dal 10 luglio in tutto il territorio pietrese, con il calendario completo degli appuntamenti, le informazioni aggiornate sulle escursioni, le visite e le attività.

Per prenotare la propria esperienza è possibile contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche, contattabile ai numeri +39 019 62931550, +39 019 62931348, alla mail iat@comunepietraligure.it oppure recandosi presso la sede fisica in piazza Martiri della Libertà 29, aperta la domenica e il lunedì dalle 9,30 alle 12,30, dal martedì al sabato dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.

Foto credit Bulk Media