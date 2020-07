Pubblicato il bando per l’affidamento in concessione delle strutture sportive del Comune di Grana

Il Comune di Grana ha pubblicato il bando per l’affidamento in concessione dei propri impianti sportivi.

Nello specifico si tratta degli impianti ubicati in via Serracastello, costituiti da campo da calcio, piastra sportiva polifunzionale, edifici annessi tra cui immobili destinati a servizi igienici, locali già spogliatoi (in disuso), locali di

sgombero, area ludico-ricreativa, parcheggio ed area di sosta per camper, locale per la somministrazione di alimenti e bevande strettamente connessa all’impianto sportivo.

La durata della concessione sarà di tre anni. Sarà possibile, in sede di aggiudicazione, prolungare la durata della concessione, qualora l’aggiudicatario abbia dichiarato in sede di gara, la volontà di procedere all’esecuzione di

miglioramenti degli impianti sportivi.

E’ possibile partecipare scaricando dal sito internet del Comune tutta la documentazione e presentando l’offerta entro le 12 del giorno 20 luglio 2020, al seguente indirizzo: Comune di Grana – Ufficio Protocollo – Corso Garibaldi n.39 – 14031 Grana (AT). L’orario dell’Ufficio Protocollo del Comune è il seguente: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30.

L’apertura delle offerte avverrà a partire dalle 10 del 21 luglio presso il Comune di Grana.

Le informazioni e i chiarimenti sulla procedura d’appalto potranno essere chieste all’Ufficio Tecnico il martedì dalle 8,30 alle 13 telefonando allo 0141-92623.

QUI le informazioni sul bando e il disciplinare.