Protect Our Home di nuovo in campo per ripulire Asti

Dopo mesi di inattività per via del Covid-19, Protect Our Home è scesa di nuovo in strada, armata di guanti e sacchi, per ripulire dai segni dell’inciviltà di molte persone Asti e non solo. La prima pulizia post emergenza ha riguardato la zona del Tribunale, ad Asti, area che di sera è frequentata da tanti giovani per la presenza di un locale.

“Quando il locale chiude molti ragazzi proseguono la serata in chiacchiere nel parcheggio adiacente che diventa una pattumiera” commentano gli “angeli” di Protect Our Home. Una situazione che si sta prolungando da moltissimo tempo, che sta esasperando gli abitanti del quartiere (come avevamo documentato nel nostro articolo -> Assembramenti, degrado, schiamazzi notturni nei pressi del Tribunale di Asti: l’esasperazione dei residenti).

Un parcheggio pattumiera, si diceva, dove durante la pulizia di martedì 7 luglio, il gruppo che si è dedicato alla pulizia ha ritrovato una quantità incalcolabile di sigarette e tappi di bottiglie oltre a tantissime bottiglie. “Non sono mancati gli oggetti più cool del momento da buttare a terra: guanti e mascherine.” – proseguono in casa Protect Our Home – “Come sempre , c è tanto da fare”. Ma, come sempre, non si scoraggiano, anzi: nonostante tutto il lavoro che c’è e la lunga sosta, sono state tante le persone che hanno risposto alla chiamata ad armarsi di guanti e sacchi dell’immondizia: “Pensavamo che le persone si fossero dimenticate di noi, invece eravamo in tanti, un enorme grazie a tutti i partecipanti! Non non ci fermeremo!”