Pro Loco di Castagnole Monferrato: iniziative sospese, ma l’invito a camminare lungo i sentieri per scoprire il territorio

La Pro Loco di Castagnole Monferrato ha deciso di sospendere per tutto il 2020 le iniziative a causa del Coronavirus.

“Dopo Capodanno abbiamo annullato tutto. Non ci siamo nemmeno più incontrati – spiega il volontario Paolo Bosco – La maggior parte di noi è un over, siamo quindi maggiormente esposti. Perché rischiare? Poi noi siamo bravi a far da mangiare. Le feste sono incentrate su quello. Ma siamo volontari, non abbiamo bisogno di lavorare con la ristorazione. Lasciamo spazio ai ristoratori che hanno avuto in questi mesi danni economici”

Ma se le feste sono state annullate rimane sempre la possibilità di scoprire il territorio e le sue bellezze paesaggistiche.

“In passato abbiamo organizzato diverse passeggiate i cui itinerari sono scaricabili dal nostro sito web” ricorda Bosco . Ci sono due percorsi segnalati, “A spasso nel cuore del Ruché” alla scoperta di alcune aziende del territorio e da cui si può ammirare la panchina gigante color vinaccia in onore del noto vino DOCG e “Santi diVini” tra chiesette e piloni votivi.

“I sentieri sono tutti aperti, percorribili e agibili. Castagnole è felice di accogliere visitatori” conclude Bosco.

Per informazioni sui percorsi: 335.8232890