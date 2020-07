Primo laboratorio fotografico al Museo dei Fossili di Asti

Il progetto “Campus Camera – Impariamo ad osservare, comprendere e vivere” nasce con l’obbiettivo di stimolare i ragazzi ad una nuova visione della vita, più realistica, dove loro sono i veri protagonisti e non semplici fruitori inconsapevoli.

Seguendo questo principio il Parco Paleontologico Astigiano è lieto di inaugurare il primo evento realizzato in collaborazione con l’Agenzia Visiva Mikelerio.

L’attività verrà proposta Mercoledì 29 Luglio in due orari differenti: 9.30-12.30 e 14.30-17.30.

Il progetto si articolerà in due parti (la prima teorica, la seconda pratica presso il museo dei fossili) studiate per realizzare un viaggio nel mondo dell’arte della fotografia. Attività complementari, in grado di stimolare la creatività dei ragazzi facendo loro scoprire una potenziale passione.

Non è richiesto nessun tipo di materiale, ogni partecipante riceverà tutto l’essenziale per vivere l’esperienza nel modo più completo e coinvolgente possibile.