Primi appuntamenti del Festival teatrale “Basta che siate giovani perchè io vi ami assai “

Manca poco all’ inizio ufficiale del festival teatrale “Basta che siate giovani perchè io vi ami assai “, Teatro dal nord al sud dell’astigiano, organizzato dal comune di Castelnuovo Don Bosco.

In calendario,il primo spettacolo sarà il 25 luglio alle ore 21,00 San Marzano Oliveto, Piazza del Castello, con la performance Blue Dolls – The restart show.

Le Blue Dolls, amiche storiche del festival, presentano il loro nuovo show, ricco di situazioni e canzoni che hanno come tema conduttore la rinascita. Le note cantanti/attrici, che rappresentano il gruppo vocale più importante della scena swing italiana e che nella loro attività sono state in tour con Renzo Arbore, hanno partecipato agli eventi del Festival di San Remo ed hanno calcato i palcoscenici europei più prestigiosi, uno per tutti il Blue Note di Milano, con questo spettacolo tingono la performance di un velo di profondità e riflessione, senza dimenticare la gioia e la bellezza che le contraddistinguono.

Seguirà, l’1 agosto alle ore 21,00 a Calosso, Parco del Castello un spettacolo musicale di Daniela Placci Trio: “Destini, De Andrè- De Gregori”.

Scene musicali importanti, quelle in cui i due cantautori nascono: Genova e Roma. Città che caratterizzano fortemente la crescita e la produzione artistica dei giovani musicisti, e a cui rimarranno sempre legati, fortemente, indissolubilmente, carnalmente.

Sul palco l’attrice/cantante Daniela Placci, anche autrice del testo, il chitarrista Paolo Penna e il tastierista Enrico Messina.