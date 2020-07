Piemonte, proclamato lo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori dell’appalto pulizie delle sedi INPS

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa unitario delle Segreterie Regionali del Piemonte di FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTRASPORTI.

Le lavoratrici e i lavoratori dell’appalto pulizie delle sedi INPS del Piemonte sono all’esasperazione!

Non bastavano i problemi creati dalla Società Manitalidea, oggi in Amministrazione Straordinaria e ad un passo dal fallimento, che per mesi non ha pagato gli stipendi, ad aggravare la condizione delle lavoratrici.

Dal 1° luglio, le nuove società aggiudicatarie degli appalti nei Lotti 1,2 e 4, in modo unilaterale e insostenibile hanno effettuato tagli sul personale, determinando una riduzione dei contratti che giungono fino al 40% delle ore lavorate.

63 lavoratrici e lavoratori che hanno visto drasticamente peggiorare le loro condizioni mettendo in crisi economica tante famiglie e creando una nuova emergenza sociale nella nostra Regione.

QUESTO NON PUO’ ESSERE CONSENTITO

Denunciamo responsabilità precise in capo alle Società e al committente, in questo caso l’INPS, l’istituto di tutti gli italiani.

Le gare di appalto peggiorano in termini quantitativi e qualitativi i servizi e sono aggiudicati con ribassi che arrivano fino al 48%.

Senza tener conto di tutti i servizi che da mesi le lavoratrici, con grande senso di responsabilità, stanno garantendo per il rispetto di tutte condizioni di sicurezza sanitaria e di sanificazione legate

all’emergenza COVID19.

Tutto questo a garanzia della salute dei cittadini e della comunità.

LE LAVORATRICI E I LAVORATORI NON DEVONO PAGARE IL PREZZO DI TAGLI E RIDUZIONI.

Per queste ragioni e a seguito dell’incontro tenutosi con la Prefettura di Torino in cui aziende e INPS, al di là dei buoni propositi, non hanno voluto assumere impegni concreti e precisi per risolvere questa pesante situazione,

FILCAMS CGIL FISASCAT CISL UILTRASPORTI UIL del Piemonte proclamano lo SCIOPERO per l’intera giornata e/o turno di lavoro MERCOLEDI’ 29 LUGLIO 2020

CON PRESIDIO ore 10:00 PRESSO LA DIREZIONE REGIONALE INPS PIEMONTE Via dell’Arcivescovado, 9 – TORINO

Le Segreterie Regionali del Piemonte

FILCAMS CGIL FISASCAT UIL UILTRASPORTI