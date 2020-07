Orti sociali urbani, a Villanova d’Asti si può fare domanda per avere un piccolo appezzamento

Il comune di Villanova d’Asti ha aperto il bando per l’aggiudicazione degli orti sociali urbani che si trovano in via degli Alpini (ex tiro a segno). I cittadini interessati ed in possesso dei requisiti possono fare domanda per l’assegnazione entro il prossimo 14 settembre.

Possono partecipare i cittadini maggiorenni che al momento della presentazione della domanda risiedano nel Comune di Villanova e che non abbiano la proprietà o la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio comunale.

La concessione dell’area destinata ad orto prevede il pagamento di un canone annuale graduato in base all’indicatore ISEE, variabile da 20 a 70 euro oltre alle spese di acqua potabile registrate da apposito contatore, dovuto da ogni assegnatario in base al consumo.

All’atto della sottoscrizione del contratto di concessione e a garanzia del rispetto degli obblighi assunti, l’assegnatario verserà al Comune di Villanova d’Asti la somma di 100 euro a titolo di deposito cauzionale, importo fisso per tutti gli orti, indipendente dalla metratura. La cauzione verrà restituita al momento della cessazione della gestione del lotto mentre sarà incamerata definitamente dal Comune in caso di violazione del contratto e del regolamento comunale che regola la materia.

Il canone e il rimborso spese consumi dovranno essere versati in un’unica soluzione annua dal concessionario alla Tesoreria comunale, di norma entro il 30 giugno. Il mancato pagamento del canone e delle spese determinerà la decadenza dalla assegnazione.

Sono esonerati dal pagamento della cauzione e del canone i soggetti aventi un indicatore ISEE inferiore a 5000 euro.

Il bando è scaricabile QUI

Per informazioni o chiarimenti è possibile telefonare al numero 0141.946085 int. 1 + 7 nei giorni di martedì (15-18) e giovedì (9-13 – 15-18) o scrivere via mail a: spun@comune.villanova.at.it