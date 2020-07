Oltre 1000 persone alla Festa Patronale – in sicurezza – targata Pro Loco Belveglio and Friends

“Sono state più di 1000 le persone che hanno partecipato (distanziate) ai Festeggiamenti Patronali 2020″. E’ con soddisfazione che la Pro Loco Belveglio and Friends traccia un bilancio positivo al termine dei Festeggiamenti Patronali 2020 che hanno visto impegnati i volontari nell’organizzare i primi festeggiamenti della zona in era Post-covid.

“La festa ha rappresentato un segnale di ripresa reso possibile anche grazie ai 9mila mq del Parco in cui si sono svolti i 3 giorni di festa – raccontano i protagonisti, coraggiosi organizzatori di questa festa patronale – Erano obbligatorie per tutti le mascherine, vendute anche dalla Protezione civile di Isola d’Asti che ha sorvegliato le entrate dell’area, preso la temperatura corporea e i nomi di tutti i partecipanti, precauzioni rese necessarie in seguito ai drammatici eventi di questa prima metà dell’anno che però non hanno frenato la voglia di far festa in sicurezza.”

Distanza di sicurezza tra i tavoli del Parco Luzi

Non solo la voglia di far festa, anche il programma è stato vincente. Venerdì 24 è stata la serata del Pub nel Parco accompagnata dal dj set del genovese Jay-S, una novità assoluta in terra astigiana, mentre la serata di sabato 25 ha visto una folta partecipazione di auto alla serata “DRIVE-vINo”, il primo drive-in sulle colline astigiane, che ha visto sperimentare fra le primissime volte in Italia ( e la prima volta in Piemonte) il sistema audio FM per ascoltare l’audio del film “Finché giudice non ci separi”.

Il DRIVE – vINo

Domenica 26 è stata la “Notte dei volontari”, una serata dedicata interamente ai volontari della Protezione Civile di Isola d’Asti e della Croce verde di Mombercelli per ringraziarli dello sforzo dato durante l’emergenza. Ad allietare la serata una splendida esibizione di cani della cinofila “Sirio” della Protezione Civile Nazionale e il rock de “I Bakkano”. Belveglio ha voluto così dare con questi festeggiamenti un segnale di ripartenza e ribadire che fare le feste, in sicurezza, si può.

Pro Loco Belveglio and Friends con Protezione Civile di Isola d’Asti, Croce Verde di Mombercelli e Unità cinofila ‘Sirio’ della Protezione Civile