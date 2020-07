Nuovo evento targato “CoccoNut”, in mtb o con l’ebike tra percorsi panoramici ed un buon bicchiere di vino

Dopo il battesimo delle due ruote e della “Panoramicocco” dello scorso 11 luglio, torna sabato 25 un nuovo evento targato CoccoNut, rivolto ai cicloturisti che amano scoprire il territorio immersi nella natura, accompagnati da due esperte guide che faranno vivere un’esperienza speciale sui sentieri nella Riviera del Monferrato. L’iniziativa è rivolta sia ai più allenati, sia a chi è meno avvezzo, che potrà cimentarsi con l’ebike (su prenotazione), per muoversi tra i sentieri con la pedalata assistita.

Il percorso non è stato ancora scelto dagli organizzatori, molto dipenderà dalle necessità dei partecipanti, così come avvenuto nel primo evento, quando il percorso è stato personalizzato in base alle esigenze di chi ha scelto di partecipare a questa proposta, confezionata dunque perfettamente su misura dei cicloturisti: infatti, sabato 11 luglio, i partecipanti hanno potuto testare una parte di percorso panoramico per poi soffermarsi a scoprire il parco naturale dell’Alberone.

Il nuovo appuntamento è dunque previsto per sabato 25 luglio, alle 18:00, con ritrovo davanti all’ufficio turistico di Cocconato, in piazza Camillo Benso Conte di Cavour 22, e per due ore ci si potrà gustare le meraviglie locali: non solo quelle naturali ma anche quelle enogastronomiche. Infatti nel tour guidato è prevista una sosta presso un’azienda vitivinicola sul percorso, dove i partecipanti saranno deliziati dalla degustazione di un calice di vino, compreso nel prezzo di iscrizione.

La prenotazione è obbligatoria entro mercoledì 22 luglio per i non tesserati, il costo di partecipazione è di 25 € e comprende l’assicurazione della durata di un anno (e quindi non si dovrà più rifare per la partecipazione negli altri eventi), infatti per chi è già tesserato (CONI, FCI o ASC) il costo è di 20 €. Per info e prenotazioni contattare Elia al 340.7212474 o Amedeo al 338.7394205 cocconut.info@gmail.com