Nuove date per il Giro d’Italia 2020, confermato l’arrivo di una tappa ad Asti

Tra il 3 ed il 25 ottobre la RCS ha ri-calendarizzato il 103° “Giro d’Italia” che vedrà l’arrivo della “carovana rosa” nella nostra città venerdì 23 Ottobre, in occasione della 19° tappa, la Morbegno-Asti di 251 Km.

Il Sindaco Maurizio Rasero, l’Assessore allo Sport Mario Bovino, l’Assessore ai Lavori Pubblici Stefania Morra ed il Consigliere Delegato ai grandi eventi Giovanni Trombetta presenteranno la tappa astigiana del Giro d’Italia. Saranno altresì presenti gli altri componenti il Comitato di Tappa, ovvero Beppe Giannini, Pippo Ercole, Gianmaria Piacenza, Dario Rossino, Sergio Scuvero e Giovanni Turello, inoltre verrà presentato il logo ufficiale della tappa astigiana del Giro d’Italia realizzato dall’artista Filippo Pinsoglio.

La presentazione ufficiale della Tappa Morbegno-Asti è invece in programma alle ore 17,30 di martedì 29 Settembre al Teatro Alfieri con l’annunciata presenza di autorità nazionali e regionali, giornalisti ed addetti ai lavori. Con “ospite d’onore” il Trofeo “Senza fine” che andrà al vincitore del “Giro” 2020. Il tutto a due giorni di distanza dalla conclusione dei Campionati del Mondo di ciclismo, in programma a Martigny (Svizzera) dal 20 al 27 Settembre, e a pochi giorni dalla partenza a Monreale del 103° Giro d’Italia prevista per Sabato 3 Ottobre.