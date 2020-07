Nubifragi e allagamenti nell’Astigiano: due automobilisti salvati dai Vigili del Fuoco (Video)

Il maltempo ha imperversato oggi su quasi tutto il territorio astigiano.

Temporali di forte intensità, grandinate, piogge torrenziali hanno colpito in tutta la provincia, con i Vigili del Fuoco di Asti chiamati per diversi interventi.

In particolare una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta sulla zona tra Vigliano e Montegrosso, causando l’esondazione del Rio Valleumida, con l’acqua che ha invaso la strada, causando danni ingenti e mettendo a rischio l’incolumità degli automobilisti.

È stato infatti necessario l’intervento dei Vigili del fuoco con il gommone per portare in salvo due persone rimaste bloccate dentro le auto immerse nell’acqua.

Segnalati anche numerosi allagamenti sulla Astimare: a Vigliano in corrispondenza del distributore di benzina e lungo tutto il rettilineo, a Montegrosso in corrispondenza dell’autovelox e all’Opessina. La strada, comunque, per il momento dovrebbe restare aperta, anche se ci sono protezione civile e vigili del fuoco in azione.