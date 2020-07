Non profit, da Fondazione CRT 4 milioni di euro a 336 progetti del territorio per la ripartenza nella Fase 3

Fondazione CRT ha assegnato 4 milioni di euro a 336 progetti del territorio per la ripartenza nella Fase 3: sono i risultati della prima sessione 2020 delle richieste ordinarie di contributi – ovvero non rientranti in alcun bando specifico della Fondazione – presentate da enti non profit attivi in Piemonte e Valle d’Aosta.

“Accanto agli interventi messi prontamente in campo per far fronte all’emergenza sanitaria, Fondazione CRT continua a sostenere tutte quelle iniziative e quei soggetti che, seppur messi a dura prova durante il lockdown, rappresentano l’ossatura del tessuto sociale e culturale dei territori di riferimento, contribuendo alla tenuta stessa delle comunità” dichiara il presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia.

“Fondazione CRT ha rivolto particolare attenzione alla sostenibilità sociale e ambientale dei progetti, alla capacità delle associazioni di fare networking, al coraggio di esplorare strade nuove, anche attraverso lo sviluppo di nuovi modelli operativi e l’apertura al digitale: si tratta di skill fondamentali e sempre più strategici nel nuovo mondo ‘post-Covid’” afferma il Segretario Generale della Fondazione CRT Massimo Lapucci.

In particolare, per l’area Welfare e Territorio la Fondazione CRT ha deliberato 146 contributi per oltre 1,3 milioni di euro a sostegno di una pluralità di interventi.

Per l’area Ricerca e Istruzione sono stati approvati 120 contributi per oltre 2,1 milioni di euro: circa 1,1 milioni di euro agli enti del territorio e 1 milione di euro per i progetti di ricerca degli Atenei.

Fondazione CRT sostiene anche progetti di innovazione tecnologica nel settore dell’alimentazione e dell’agricoltura locale, nel campo della ricerca oncologica e, più in generale, in ambito medico.

Nel campo Arte e Cultura sono 70 i contributi per complessivi 609 mila euro a sostegno, in particolare, di festival cinematografici e culturali, iniziative di audience engagement, premi letterari, diffusi su tutto il Piemonte e Valle d’Aosta.

Di seguito i progetti finanziati nell’Astigiano

A.L.E.R.A.MO. ONLUS APS – MONCALVO (Arte e cultura)

contributo a sostegno del progetto ‘Sentieri dello Spirito 2020 – Aspettando l’anima’

ASSOCIAZIONE CULTURALE ZAMPANO’ – CASTELNUOVO DON BOSCO (Welfare e Territorio)

contributo per il progetto ‘Cinema in Piazza – XXIII Edizione – Rassegna di Cinema Itinerante nei Comuni della Regione Piemonte’

ASSOCIAZIONE PREMIO LETTERARIO ASTI D’APPELLO – ASTI (Arte e Cultura)

contributo per l’organizzazione della 12° edizione del Premio Asti d’Appello

AUSER VOLONTARIATO ALA DI ASTI – ASTI (Welfare e Territorio)

contributo per l’acquisto di un veicolo da destinare al servizio di trasporto di persone anziane in condizione di fragilità

COMUNE DI ASTI – ASTI (Welfare e Territorio)

contributo per l’acquisto di attrezzature funzionali al miglioramento dell’attività della mensa sociale

COMUNE DI MONTIGLIO MONFERRATO – MONTIGLIO MONFERRATO (Ricerca e Istruzione)

contributo per acquisto scuolabus per trasporto alunni scuole dell’infanzia e dell’obbligo

COMUNE DI TONCO – TONCO (Welfare e Territorio)

contributo a sostegno del progetto ‘AgriFiera polli e buoi dei paesi tuoi’

COMUNE DI VILLANOVA D’ASTI – VILLANOVA D’ASTI (Welfare e Territorio)

contributo per il progetto ‘Castelli Residenze e Scarpette III Edizione – Percorso di valorizzazione del patrimonio storico attraverso tecnologia e multimedia’

COOPERATIVA SOCIALE JOKKO S.C.S. – ASTI (Welfare e Territorio)

contributo per il progetto ‘Un anno con Jokko’

DIREZIONE DIDATTICA V CIRCOLO – ASTI (Ricerca e Istruzione)

contributo a sostegno del progetto ‘Oltre l’aula – attività di supporto formativo per piccoli gruppi’

FONDAZIONE GABRIELE ACCOMAZZO PER IL TEATRO – ASTI (Arte e Cultura)

contributo per il progetto ‘FORTISSIMAMENTE ALFIERI 2020’

PETER PAN ODV – ASTI (Welfare e Territorio)

contributo a sostegno del progetto ‘MA’AN SAUFA NAHRUG MIN HADA – insieme ne usciremo’

VEDOGIOVANE ASTI S.C.S. – ASTI (Ricerca e Istruzione)

contributo a sostegno del progetto ‘Animare a distanza, una sfida possibile’