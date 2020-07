Anche quest’anno l’estate a Nizza Monferrato avrà una nota di colore.

Dopo gli ombrelli e le girandole degli anni scorsi, l’amministrazione comunale, nonostante le disponibilità economiche per via della crisi sanitaria non siano molte, ha pensato ad una nuova iniziativa artistica: le ali dipinte, ispirandosi ai murales di un’artista americana, coinvolgendo tre artisti locali: Giancarlo Ferraris, Massimo Ricci e Gabriele Sanzo.

Le opere realizzate dai tre artisti sono state collocate sui muri interni ed esterni di Palazzo Crova, dove sarà possibile farsi foto “angeliche”, ma questa iniziativa non si limiterà solo alla città di Nizza: infatti è stata coinvolta anche l’Enoteca Regionale del Nizza per poter esportare il progetto anche nei vigneti o nelle cantine dei Produttori per promuovere i nostri territori “si parte dall’Enoteca per volare nelle nostre colline” è il messaggio che è stato mandato dall’amministrazione comunale insieme al presidente dell’Enoteca Mauro Damerio.